Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что уже 30 апреля Киев может перейти из красной в желтую зону эпидемической опасности. По его словам, это зависит от соблюдения карантинных ограничений.

— Есть большая надежда, что до 30 апреля Киев уже по всем показателям перейдет из красного в желтый уровень. Но все зависит от нас, – сказал он.

Степанов также призвал не собираться большими компаниями на майские праздники, а провести эти дни дома. По его словам, коронавирус — атеист, и ему все равно, что людям нужно праздновать Пасху.

Локдаун в Киеве

Локдаун в Киеве действует с 5 марта — город находится в красной зоне эпидемической опасности. Также Киев держится в лидерах по количеству выявленных случаев Covid-19.

В столице остаются закрытыми все школы и детские сады; весь общественный транспорт работает пока по специальным пропускам; заведения общественного питания работают только на вынос или доставку; не работают продуктовые ярмарки.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко анонсировал, что в столице введут дополнительные карантинные ограничения на Пасху. Эти правила разрабатывает комиссия по чрезвычайным ситуациям города. Их обещают обнародовать в ближайшее время.