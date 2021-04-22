PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина / Политика
Максим Зайченко |

Путин сам ответит Зеленскому на предложение встретиться на Донбассе — Песков

Песков

Президенту России Владимиру Путину доложили о желании президента Украины Владимира Зеленского провести встречу на Донбассе. На этот вопрос глава Кремля ответит сам.

Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

— Да, президенту доложили. Если президент сочтет необходимым, он ответит сам. Мне пока нечего сказать, — сообщил Песков.

На вопрос, возможно ли провести эту встречу именно на территории Донбасса, Песков повторил, что ему больше нечего добавить.

Читайте
Обращение Зеленского к Путину: почему предложение встретиться возникло сейчас и что ответили в РФ

Что именно сказал Зеленский

Зеленский обратился к Путину и предложил ему встретиться в любой точке Донбасса, где идет война.

Он напомнил, что 19 и 20 апреля в ходе заседания советников лидеров нормандской четверки и подгруппы по безопасности в Трехсторонней контактной группе обсуждался вопрос восстановления режима полного прекращения огня. Но, несмотря на поддержку всех сторон, РФ отказалась поддержать общее заявление.

Путин в своем послании Совету Федерации на предложение Зеленского никак не ответил. При этом Песков сообщил, что ему доложили о предложении президента Украины.

Источник: УНИАН

Фото: Dreamstime

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка