Президенту России Владимиру Путину доложили о желании президента Украины Владимира Зеленского провести встречу на Донбассе. На этот вопрос глава Кремля ответит сам.

Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

— Да, президенту доложили. Если президент сочтет необходимым, он ответит сам. Мне пока нечего сказать, — сообщил Песков.

На вопрос, возможно ли провести эту встречу именно на территории Донбасса, Песков повторил, что ему больше нечего добавить.

Что именно сказал Зеленский

Зеленский обратился к Путину и предложил ему встретиться в любой точке Донбасса, где идет война.

Он напомнил, что 19 и 20 апреля в ходе заседания советников лидеров нормандской четверки и подгруппы по безопасности в Трехсторонней контактной группе обсуждался вопрос восстановления режима полного прекращения огня. Но, несмотря на поддержку всех сторон, РФ отказалась поддержать общее заявление.

Путин в своем послании Совету Федерации на предложение Зеленского никак не ответил. При этом Песков сообщил, что ему доложили о предложении президента Украины.