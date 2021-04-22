Президенту Росії Володимиру Путіну доповіли про бажання президента України Володимира Зеленського провести зустріч на Донбасі. На це питання глава Кремля дасть відповідь особисто.

Про це заявив прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков.

– Так, президенту доповіли. Якщо президент вважатиме за необхідне, він відповість сам. Мені поки нічого сказати, – висловився Пєсков.

На питання, чи можливо провести цю зустріч саме на території Донбасу, Пєсков повторив, що йому більше нічого додати.

Що саме сказав Зеленський

Зеленський звернувся до Путіна та запропонував йому зустрітися в будь-якій точці Донбасу, де триває війна.

Він нагадав, що 19 і 20 квітня в ході засідання радників лідерів нормандської четвірки та підгрупи з безпеки у Тристоронній контактній групі обговорювалося відновлення режиму повного припинення вогню. Але, попри підтримку всіх сторін, РФ відмовилася підтримати спільну заяву.

Путін у своєму посланні Раді Федерації на пропозицію Зеленського ніяк не відповів. При цьому Пєсков повідомив, що йому доповіли про пропозицію президента України.