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Факти / Україна / Політика
Максим Зайченко |

Путін сам відповість Зеленському на пропозицію зустрітися на Донбасі – Пєсков

Песков

Президенту Росії Володимиру Путіну доповіли про бажання президента України Володимира Зеленського провести зустріч на Донбасі. На це питання глава Кремля дасть відповідь особисто.

Про це заявив прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков. 

– Так, президенту доповіли. Якщо президент вважатиме за необхідне, він відповість сам. Мені поки нічого сказати, – висловився Пєсков.

На питання, чи можливо провести цю зустріч саме на території Донбасу, Пєсков повторив, що йому більше нічого додати.

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Що саме сказав Зеленський

Зеленський звернувся до Путіна та запропонував йому зустрітися в будь-якій точці Донбасу, де триває війна.

Він нагадав, що 19 і 20 квітня в ході засідання радників лідерів нормандської четвірки та підгрупи з безпеки у Тристоронній контактній групі обговорювалося відновлення режиму повного припинення вогню. Але, попри підтримку всіх сторін, РФ відмовилася підтримати спільну заяву.

Путін у своєму посланні Раді Федерації на пропозицію Зеленського ніяк не відповів. При цьому Пєсков повідомив, що йому доповіли про пропозицію президента України.

Джерело: УНІАН

Фото: Dreamstime

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