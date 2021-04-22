Хищение 72 млн в Аркаде: досудебное расследование завершено

Офис генерального прокурора сообщил о завершении досудебного расследования по делу о хищении активов банка Аркада на сумму 72 млн грн.

Следователи установили, что глава правления банка со своими сообщниками разработали схему присвоения денег из фондов финансирования строительства жилых комплексов Эврика и Патриотика.

Первые 50 млн грн были выведены путем выдачи кредита и операций с использованием подконтрольных фигуранту субъектов хозяйствования, которые никак не связаны с АО АКБ Аркада.

Так же, под залог несуществующего имущества, под видом кредита, из банка вывели еще 22 млн грн.

— Подозреваемым и их защитникам открыты материалы уголовного производства для ознакомления. После этого обвинительный акт будет направлен в суд для рассмотрения по существу, — отметили в Офисе генпрокурора.

Инвесторы Аркады

Глава НБУ Кирилл Шевченко, министр внутренних дел Арсен Аваков и председатель КГГА Виталий Кличко подписали меморандум, по которому должен решиться вопрос достройки и выдачи квартир инвесторам ЖК Эврика, Патриотика, Патриотика на озерах.

Достройкой будет заниматься ООО Столица Групп, а планы рассчитаны примерно на срок от трех до пяти лет.