Інвестори Аркади отримають житло – меморандум підписаний

У Києві розробили план щодо вирішення соціального питання добудови та передачі квартир інвесторам ЖК Еврика, Патріотика, Патріотика на озерах.

Відповідний меморандум підписали глава НБУ Кирило Шевченко, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, голова Київської міської держадміністрації Віталій Кличко.

– Ми розробили і пропонуємо реальний алгоритм завершення будівництва об’єктів Аркади. Дорожня карта викладена в меморандумі, який підписали всі присутні сторони. Документ розробляли всі сторони. Це план реалізації, який дозволить людям нарешті отримати своє житло, – сказав Кличко під час брифінгу.

За його словами, добудовувати ЖК Еврика, Патріотика, Патріотика на озерах буде ТОВ Столиця Груп, а контролювати його виконання буде вже створена дирекція з питань добудови ЖК.

Він додав, що фінансуватися добудова буде за рахунок дебіторських надходжень від Фонду фінансування будівництва групи компанії Аркада і коштів, які є на рахунках Аркади, а також за рахунок продажу квартир і нежитлових приміщень комплексів.

Крім цього, в якості фінансування також використовуватимуться кошти, які вдасться залучити з держбюджету за рахунок державного фінансування кредитів, зокрема під держгарантії.

Наступним етапом вирішення питання добудови та передачі квартир проектів банку Аркада стане затвердження детальної дорожньої карти добудови проектів. Плани розраховані на термін від трьох до п’яти років.

У серпні міський голова Києва Віталій Кличко доручив Київміськбуду провести аудит недобудов Аркади – житлових комплексів Еврика, Патріотика й Патріотика на озерах.

За результатами перевірки інвесторам мали запропонувати алгоритм завершення будівництва ЖК.

Фото: ЖК Патріотика