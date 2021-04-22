PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Суспільство
Софія Зінов'єва |

Розкрадання 72 млн в Аркаді: досудове розслідування завершено

Розкрадання 72 млн в Аркаді: досудове розслідування завершено

Офіс генерального прокурора повідомив про завершення досудового розслідування у справі про розкрадання активів банку Аркада на суму 72 млн грн.

Слідчі встановили, що голова правління банку зі своїми спільниками розробили схему привласнення грошей із фондів фінансування будівництва житлових комплексів Еврика та Патріотика.

Читайте
Привласнив 50 млн грн на будівництві ЖК: президенту банку Аркада повідомили про підозру

Перші 50 млн грн були виведені шляхом видачі кредиту та операцій з використанням підконтрольних фігуранту суб’єктів господарювання, які ніяк не пов’язані з АТ АКБ Аркада.

Так само, під заставу неіснуючого майна, під виглядом кредиту, із банку вивели ще 22 млн грн.

– Підозрюваним та їх захисникам відкрито матеріали кримінального провадження для ознайомлення. Після цього обвинувальний акт буде скеровано до суду для розгляду по суті, – зазначили у Офісі генпрокурора.

Інвестори Аркади

Голова НБУ Кирило Шевченко, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков та голова КМДА Віталій Кличко підписали меморандум, за яким має вирішитися питання добудови та видачі квартир інвесторам ЖК Еврика, Патріотика, Патріотика на озерах.

Добудовою займатиметься ТОВ Столиця Груп, а плани розраховані приблизно на термін від трьох до п’яти років.

Джерело: Офіс генпрокурора

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка