Розкрадання 72 млн в Аркаді: досудове розслідування завершено

Офіс генерального прокурора повідомив про завершення досудового розслідування у справі про розкрадання активів банку Аркада на суму 72 млн грн.

Слідчі встановили, що голова правління банку зі своїми спільниками розробили схему привласнення грошей із фондів фінансування будівництва житлових комплексів Еврика та Патріотика.

Перші 50 млн грн були виведені шляхом видачі кредиту та операцій з використанням підконтрольних фігуранту суб’єктів господарювання, які ніяк не пов’язані з АТ АКБ Аркада.

Так само, під заставу неіснуючого майна, під виглядом кредиту, із банку вивели ще 22 млн грн.

– Підозрюваним та їх захисникам відкрито матеріали кримінального провадження для ознайомлення. Після цього обвинувальний акт буде скеровано до суду для розгляду по суті, – зазначили у Офісі генпрокурора.

Інвестори Аркади

Голова НБУ Кирило Шевченко, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков та голова КМДА Віталій Кличко підписали меморандум, за яким має вирішитися питання добудови та видачі квартир інвесторам ЖК Еврика, Патріотика, Патріотика на озерах.

Добудовою займатиметься ТОВ Столиця Груп, а плани розраховані приблизно на термін від трьох до п’яти років.