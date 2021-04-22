В Голосе Украины опубликовали законы о защите валютных заемщиков. Речь идет о законах №1381-IX, 1382-IX и 1383-IX.

Они призваны защитить заемщиков, которые имеют многолетние долги по кредитам в иностранной валюте. Законы предполагают относительно мягкую схему их реструктуризации и налоговые льготы для банков.

По сути, речь идет о тех заемщиках, которые не могут расчитаться с валютными кредитами уже более 10 лет. Ипотечные кредиты в валюте в Украине запретили с 2011 года. Но есть украинцы, которые оформили валютные кредиты еще в далеких 2006-2007 годах. С того момента курс значительно поменялся, в частности после российской агрессии в 2014 году. Поэтому нельзя перекладывать значительные колебания курса только на заемщика.

Кроме того, сейчас финансовое учреждение не может в одностороннем порядке и в любое время менять условия и размер займа.

Также в Украине на пять месяцев продлили мораторий, который запрещает банкам взыскивать имущество граждан. Идет речь о имуществе, которое заемщики оставляли в качестве залога.

Кстати, в НБУ отметили, что продление действия моратория на взыскание имущества валютных должников снова законсервирует, а не решит проблему валютных кредитов.

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Более того, закон №1381 регламентирует реструктуризацию валютных кредитов с пересчетом всех денежных обязательств в гривну.

Согласно закону №1382-IX, Фонд гарантирования вкладов физических лиц за 30 дней до публикации объявления об открытых торгах должен предложить заемщику погасить задолженность на сумму не менее оценочной стоимости актива.

— Это стоимость актива, которую определяют независимые лица, которые осуществляют предпринимательскую деятельность с оценки имущества, — рассказывает адвокат Иван Либерман.

То есть заемщик должен будет заплатить банку сумму равную стоимости имущества, которое могут выставить на торги.

По словам адвоката, оценку, как правило, заказывает кредитор, но денежные обязательства за нее должен будет погасить должник.

Одним из важных решений, которое несут эти законы, это то, что исключается из состава ликвидационной массы жилье, которое является единственным местом проживания семьи должника. Но говорится о квартирах до 60 кв.м. (не меньше 13,65 кв.м. на одного человека) и дома до 120 кв.м.

— Теперь должников будут прессовать исключительно относительно тела кредита и процентов, а к залоговому имуществу претензий не будет. Это минимальное улучшение, однако мы пока не знаем, как оно будет выглядеть в судебной практике. Это имущество не могут забирать, особенно если были уплачены не только проценты, но и тело. Поэтому человека будут душить не за стены, а за деньги, то есть финансово. Потому что сейчас и деньги давайте, и квартиру. Однако пока будет длиться спор, заемщик не сможет распоряжаться своим имуществом, — добавил адвокат.

Также должник, который живет в таком жилье, имеет возможность, если у него недостаточно денег, выплачивать минимальную сумму ежемесячного выполнения плана реструктуризации.

По словам адвоката, еще один положительный момент для заемщиков это то, что сейчас, согласно украинскому законодательству, кредитор не может изменять условия договора в одностороннем порядке.

— То есть раньше банки могли ставить перед фактом человека, которому изменяли условия, однако теперь реструктуризация будет проходить с согласия обеих сторон, — отметил Либерман.

Еще закон 1383-IX устраняет налоговую нагрузку на граждан. В частности ту, которая должна возникнуть с проведением реструктуризации валютных кредитов.

Принудительная реструктуризация

Президент Владимир Зеленский 21 апреля подписал закон о принудительной реструктуризации валютных кредитов.

Закон №4475 касается всех кредитов, предоставленных в иностранной валюте.

Самым главным в законе является то, что реструктуризация и ее условия будут определять на законодательном уровне.