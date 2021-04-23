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Факти / Україна / Політика
Наташа Тарчевська |

Напруження спаде, але конфлікт триває: Кулеба про відведення військ РФ

Дмитрий Кулеба

Україна вітає рішення про відведення російських регулярних військ від українських кордонів, однак чекає на пояснення таких дій від РФ.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Він підкреслив, що “навчання” військ РФ на кордоні з Україною становили безпрецедентну небезпеку.

– Росіяни проводили небезпечні навчання і створили реальну небезпеку для України. Вони, як і раніше, повинні пояснити Україні, ОБСЄ і міжнародному співтовариству, навіщо їй насправді потрібно стягувати таку кількість військ з наступальним озброєнням, – сказав Кулеба.

Міністр також висловив подяку усім міжнародним партнером, які стежать за ситуацією і вживають заходів щодо стримування Кремля.

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Факт відведення військ РФ знизить градус напруги, однак це не стосується війни, що триває на Донбасі.

– Якщо Росія дійсно відведе від кордону з Україною величезні військові сили, які вона туди стягнула, це послабить напруженість. Однак ми повинні пам’ятати, що сам цей крок не зупиняє ні ескалацію , ні конфлікт в цілому.

Відведення військ РФ

Про те, що війська РФ завершують “заходи з перевірки” біля кордонів з Україною, стало відомо 22 квітня.

З офіційною заявою виступив міністр оборони РФ Сергій Шойгу.

Так звані заходи з перевірки військ у Південному та Західному військових округах було завершено після “досягнення поставлених цілий”.

Повернення військ до пунктів постійної дислокації розпочалося у п’ятницю, 23 квітня.

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