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Факты / Украина
Вікторія Гірко |

Растрата имущества Центрэнерго на 225 млн: СБУ провела обыски у фигурантов дела

сбу

Служба безопасности Украины вечером 22 апреля провела обыски у фигурантов, которых подозревают в растрате имущества компании Центрэнерго на 225 млн грн.

В частности, уголовное производство открыто по факту продажи Центрэнерго на различных сегментах рынка электроэнергии, производимой государственным предприятием по ценам на 20-30% ниже, чем себестоимость ее производства.

По мнению следователей, это привело к нанесению ущерба и растрате имущества Центрэнерго на сумму почти 225 млн грн. Во время обысков у фигурантов дела изъяли электронные носители информации и документы.

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Накануне, вечером 22 апреля журналист Михаил Ткач сообщил, что сотрудники СБУ пришли в бизнес-центр, где находится офис бизнесмена Игоря Коломойского.

Но, по его словам, сам Коломойский в комментарии по телефону сказал, что он не получал никаких официальных обращений от правоохранителей. Также ему ничего неизвестно о причине. Кроме того, он добавил, что сам находится в Днепре, а официального офиса в бизнес-центре Миллениум, где проходили обыски, нет.

Центрэнерго — это крупный производитель электроэнергии, в состав компании входит три тепловые электростанции: Змиевская, Трипольская и Углегорская.

Компания остается единственной в сегменте тепловой генерации, контрольный пакет акций которой до сих пор принадлежит государству.

Источник: Интерфакс-Украина

Фото: УНИАН

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