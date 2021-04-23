Розтрата майна Центренерго на 225 млн: СБУ провела обшуки у фігурантів справи

Служба безпеки України ввечері 22 квітня провела обшуки у фігурантів, яких підозрюють у розтраті майна компанії Центренерго на 225 млн грн.

Зокрема, кримінальне провадження відкрите за фактом продажу Центренерго на різних сегментах ринку електроенергії, виробленої державним підприємством за цінами на 20-30% нижче, ніж собівартість її виробництва.

На думку слідчих, це призвело до завдання збитків і розтрати майна Центренерго на суму майже 225 млн грн. Під час обшуків у фігурантів справи вилучили електронні носії інформації та документи.

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Напередодні, ввечері 22 квітня журналіст Михайло Ткач повідомив, що співробітники СБУ прийшли в бізнес-центр, де знаходиться офіс бізнесмена Ігоря Коломойського.

Але, за його словами, сам Коломойський у коментарі телефоном сказав, що він не отримував жодних офіційних звернень від правоохоронців. Також йому нічого невідомо про причину обшуків. Крім того, він додав, що сам перебуває у Дніпрі, а офіційного офісу у бізнес-центрі Міленіум, де проходили обшуки, немає.

Центренерго – це великий виробник електроенергії, до складу компанії входить три теплові електростанції: Зміївська, Трипільська та Вуглегірська.

Компанія залишається єдиною у сегменті теплової генерації, контрольний пакет акцій якої досі належить державі.