Вербна неділя і Великдень у Києві: які обмеження діятимуть у церквах

Мер Віталій Кличко розповів про обмеження святкування Вербної неділі та Великодня під час локдауну у Києві.

– Це дуже ризикований момент для епідемічної ситуації в столиці. Важливо, щоб наслідком свята не стала біда від хвороби, – зазначив Віталій Кличко.

КМДА радить проводити богослужіння в онлайн-режимі або ж дотримуватися жорстких правил під час служби у церквах.

Зокрема, йдеться про такі обмеження:

обов’язкова дезінфекція приміщення;

обов’язковий масковий режим;

обмеження кількості відвідувачів – одна особа на 10 м.кв;

температурна перевірка на вході.

Віталій Кличко закликав громадян бути свідомими і не ставитися легковажно до загроз коронавірусу.

Він нагадав, що лише за останній тиждень від ускладнень, викликаних Covid-19, померли 265 киян.

– У більшості випадків пацієнти мали серцево-судинні хвороби, діабет і надлишкову вагу. Важливою причиною також є запізнілі звернення до лікарів, – уточнив Віталій Кличко.

Коли Київ вийде з червоної зони

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що Київ може вийти з червоної зони вже 30 квітня.

За його словами, це залежить від дотримання карантинних обмежень.

Степанов також закликав не збиратися великими компаніями на травневі свята, а провести ці дні вдома.

Коронавірус міністр порівняв із атеїстом, якому все одно, що людям потрібно святкувати Великдень.