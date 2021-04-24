Одесская область выходит из красной зоны карантина, в регионе ослабляют противоэпидемические ограничения.
Решение было принято на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, отчитывается министр Кабмина Олег Немчинов.
Меры, предусмотренные для красного уровня эпидопасности, прекращают действовать на территории Одесской области с 00.00 25 апреля 2021 года.
В то же время в регионе устанавливается желтая карантинная зона.
Карантин в Украине
С февраля на территории Украины действует модель адаптивного карантина, которая предусматривает разделение страны на четыре уровня эпидопасности — красный, оранжевый, желтый и зеленый.
Она позволяет усиливать и ослаблять меры в отдельных регионах, решение принимается в зависимости от ситуации с коронавирусом в каждом из них.
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Источник: Олег Немчинов