Одеська область виходить з червоної зони карантину, у регіоні послаблюють протиепідемічні обмеження.

Рішення ухвалили на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, звітує міністр Кабміну Олег Немчінов.

Заходи, передбачені для червоного рівня епіднебезпеки, припиняють діяти на території Одеської області з 00.00 25 квітня 2021 року.

Водночас у регіоні встановлюється жовта карантинна зона.

Карантин в Україні

З лютого на території України діє модель адаптивного карантину, яка передбачає поділ країни на чотири рівні епіднебезпеки – червоний, помаранчевий, жовтий та зелений.

Вона дозволяє посилювати та послаблювати заходи в окремих регіонах, рішення ухвалюється з огляду на ситуацію з коронавірусом у кожному з них.

Більше новин про карантин в Україні читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Олег Немчінов