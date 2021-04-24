Одеська область виходить з червоної зони карантину, у регіоні послаблюють протиепідемічні обмеження.
Рішення ухвалили на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, звітує міністр Кабміну Олег Немчінов.
Заходи, передбачені для червоного рівня епіднебезпеки, припиняють діяти на території Одеської області з 00.00 25 квітня 2021 року.
Водночас у регіоні встановлюється жовта карантинна зона.
Карантин в Україні
З лютого на території України діє модель адаптивного карантину, яка передбачає поділ країни на чотири рівні епіднебезпеки – червоний, помаранчевий, жовтий та зелений.
Вона дозволяє посилювати та послаблювати заходи в окремих регіонах, рішення ухвалюється з огляду на ситуацію з коронавірусом у кожному з них.
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Джерело: Олег Немчінов