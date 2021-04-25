Карантин в Украине на майские праздники нужно было усилить — экс-главный санврач

Карантин в Украине на майские праздники следовало бы сделать более жестким и закрыть все. Поскольку на большие праздники украинцы привыкли собираться вместе.

Такое мнение высказал бывший главный санитарный врач страны Сергей Бережнов.

По его словам, в ближайшее время эпидемия пойдет на спад благодаря введенным ограничениям, но заболеваемость снова может вырасти, как только люди начнут больше контактировать.

— Не нужно было ничего устанавливать, пусть бы все так и осталось. Я бы на майские праздники еще больше усилил локдаун, потому что люди привыкли собираться и праздновать. Предприятия должны быть закрыты, нужно все закрыть, — отметил он.

Пасха в Украине

На Пасху в Украине храмы не будут закрывать, поэтому верующие смогут прийти на службу. Но во время богослужения они обязаны соблюдать дистанцию и обязательно быть в масках.

Также каждая община на месте — будь то областной центр или ОТО — будут принимать решение в зависимости от того, в какой зоне они находятся.

Кроме того, православная церковь в этом году делегирует священнослужителей для освящения куличей на хлебокомбинатах, заводах и в магазинах.