Карантин в Україні на травневі свята потрібно було посилити – екс-головний санлікар

Карантин в Україні на травневі свята варто було б зробити більш жорстким і закрити усе. Оскільки на великі свята українці звикли збиратися разом.

Таку думку висловив колишній головний санітарний лікар країни Сергій Бережнов.

За його словами, найближчим часом епідемія піде на спад завдяки запровадженим обмеженням, але захворюваність знову може зрости, щойно люди почнуть більше контактувати.

– Не потрібно було нічого встановлювати, нехай би все так і залишилося. Я б на травневі свята ще більше посилив локдаун, тому що люди звикли збиратися і святкувати. Підприємства мають бути закриті, потрібно все закрити, – зазначив він.

Великдень в Україні

На Великдень в Україні храми не закриватимуть, тому віряни зможуть прийти на службу. Але під час богослужіння вони зобов’язані дотримуватися дистанції й обов’язково бути у масках.

Також кожна громада на місці – чи це обласний центр, чи це ОТГ – ухвалюватиме рішення залежно від того, в якій зоні вони перебувають.

Крім того, православна церква цьогоріч делегує священнослужителів для освячення пасок на хлібокомбінатах, заводах та в магазинах.