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Факты / Украина / Общество
Вікторія Гірко |

На Донбассе во время обстрела ранили украинского военного

Донбас, ООС

На Донбассе в районе ответственности оперативно-тактической группировки Север ранили украинского военного.

Вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли из автоматических станковых гранатометов позиции украинских защитников.

— В результате вражеского огня один украинский защитник получил осколочное ранение. Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья защитника — удовлетворительное, — сообщили в ОТГ Север.

Сейчас на месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа Военной службы правопорядка Вооруженных сил.

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Обстрел Водяного

24 апреля подконтрольные России боевики обстреляли село Водяное в Донецкой области из минометов и гранатометов. Они повредили гражданские объекты и инфраструктуру.

Около 21.00 оккупанты выпустили в сторону населенного пункта 12 мин 120-го калибра, четыре мины 82-го калибра и 12 боеприпасов из СПГ.

Источник: ОТГ Север

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