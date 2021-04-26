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Факты / Происшествия
Максим Зайченко |

Повредили гражданские объекты: боевики на Донбассе обстреляли Водяное

Повредили гражданские объекты: боевики на Донбассе обстреляли Водяное

Подконтрольные России боевики из минометов и гранатометов обстреляли село Водяное в Донецкой области. Они повредили гражданские объекты и инфраструктуру.

Инцидент произошел вечером 24 апреля. Около 21:00 оккупанты выпустили по населенному пункту 12 мин 120-го калибра, четыре мины 82-го калибра и 12 боеприпасов из СПГ.

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В результате обстрела мирные жители не пострадали.

Украинская сторона уже сообщила нотой наблюдателей СММ ОБСЕ об обстреле боевиков с доказательствами его последствий.

— С начала текущего года в СММ ОБСЕ направили 177 нот, в которых зафиксированы наиболее резонансные нарушения режима прекращения огня, связанные, в том числе, с обстрелами населенных пунктов на подконтрольной территории. Указанные материалы составляют основу доказательной базы преступлений оккупантов на украинской земле, — сообщили в штабе ООС.

  • Обстреляли Водяное — боевики на Донбассе повредили инфраструктуру
  • Обстреляли Водяное — боевики на Донбассе повредили инфраструктуру
  • Обстреляли Водяное — боевики на Донбассе повредили инфраструктуру
  • Обстреляли Водяное — боевики на Донбассе повредили инфраструктуру
  • Обстреляли Водяное — боевики на Донбассе повредили инфраструктуру
  • Обстреляли Водяное — боевики на Донбассе повредили инфраструктуру
  • Обстреляли Водяное — боевики на Донбассе повредили инфраструктуру
  • Обстреляли Водяное — боевики на Донбассе повредили инфраструктуру
Повредили гражданские объекты: боевики на Донбассе обстреляли Водяное / 4 фотографии

Боевики планируют провокации на Пасху

На Донбассе боевики планируют ряд провокаций на Пасху с применением оружия и военной техники. Таким образом они попытаются дать повод России обвинить Украину в геноциде собственного народа и пренебрежении чувствами верующих.

В штабе ООС сообщили, что также не исключается возможность жертв среди мирного населения.

Источник: Штаб ООС

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