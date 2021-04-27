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Факти / Україна / Суспільство
Вікторія Гірко |

На Донбасі під час обстрілу поранили українського військового

Донбас, ООС

На Донбасі в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Північ поранили українського військового.

Збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню та обстріляли з автоматичних станкових гранатометів позиції українських захисників.

– Внаслідок ворожого вогню один український захисник отримав осколкове поранення. Воїну оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу. Стан здоров’я захисника – задовільний, – повідомили в ОТУ Північ.

Наразі на місці події працює керівний склад військової частини та робоча група Військової служби правопорядку Збройних сил.

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Обстріл Водяного

24 квітня підконтрольні Росії бойовики обстріляли село Водяне в Донецькій області з мінометів і гранатометів. Вони пошкодили цивільні об’єкти та інфраструктуру.

Близько 21.00 окупанти випустили в бік населеного пункту 12 мін 120-го калібру, чотири міни 82-го калібру і 12 боєприпасів з СПГ.

Джерело: ОТУ Північ

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