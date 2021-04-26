После перехода Одесской области в желтую зону карантина с 27 апреля ученики 5-11 классов вернутся за парты. Но для них будет работать смешанная форма обучения.

Она предусматривает, что некоторые предметы ученикам будут преподавать в школе, а некоторые — дистанционно.

— С завтрашнего дня (27 апреля) мы планируем начать очные занятия для учеников 5-11 классов с использованием технологии смешанного обучения. Это означает, что предметы, которые не требуют постоянного внимания учителя, дети будут изучать дистанционно. Но в основном уроки будут проходить стационарно, — сообщила директор департамента образования и науки в Одесской области Елена Буйневич.

Также она добавила, что те младшие классы, которые по желанию родителей перешли на дистанционное обучение, продолжат заниматься онлайн.

Из-за коронавируса в детских садах Одессы закрыты 30 групп, их количество постоянно уменьшается. На прошлой неделе таких групп было 56.

Одесская область вышла из красной зоны карантина 25 апреля и перешла в желтую зону.

По состоянию на 26 апреля в 10 областях Украины и Киеве все еще действует красный уровень эпидемической опасности.

В красную зону карантина входят город Киев, Житомирская, Запорожская, Киевская, Львовская, Николаевская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая и Черниговская области.

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