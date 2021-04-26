Після переходу Одеської області до жовтої зони карантину з 27 квітня учні 5-11 класів повернуться за парти. Але для них працюватиме змішана форма навчання.

Вона передбачає, що деякі предмети учням викладатимуть у школі, а деякі – дистанційно.

– Відзавтра (27 квітня) ми плануємо почати очні заняття для учнів 5-11 класів з використанням технології змішаного навчання. Це означає, що предмети, які не вимагають постійної уваги вчителя, діти вивчатимуть дистанційно. Але здебільшого уроки відбуватимуться стаціонарно, – повідомила директор департаменту освіти і науки в Одеській області Олена Буйневич.

Також вона додала, що ті молодші класи, які за бажанням батьків перейшли на дистанційне навчання, продовжать займатися онлайн.

Через коронавірус у дитячих садах Одеси закриті 30 груп, їхня кількість постійно зменшується. Минулого тижня таких груп було 56.

Одеська область вийшла з червоної зони карантину 25 квітня і перейшла у жовту зону.

Станом на 26 квітня у 10 областях України та Києві все ще діє червоний рівень епідемічної небезпеки.

До червоної зони карантину входять місто Київ, Житомирська, Запорізька, Київська, Львівська, Миколаївська, Полтавська, Сумська, Харківська, Хмельницька й Чернігівська області.

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