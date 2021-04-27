Боевики на Донбассе опять не пропустили членов наблюдательной миссии ОБСЕ через блокпост в Оленевке.
26 апреля к блокпосту незаконных вооруженных формирований подъехал патруль ОБСЕ в составе пяти человек, двух автомобилей и прицепа, говорится в отчете ОБСЕ.
Патруль должен был обменяться прицепом с другим патрулем, который подъехал к пункту пропуска со стороны, подконтрольной правительству.
К автомобилям подошел один из боевиков и попросил открыть дверь и багажники для визуального осмотра, члены миссии отказались это сделать.
Тогда наемники сказали, что каждый член группы должен заполнить “декларацию о товарах”, в которой нужно указать все вещи, находящиеся в автомобилях и прицепе.
После отказа патруля выполнить требование, члены незаконных вооруженных формирований выдали им документ, запрещающий миссии ОБСЕ пересекать блокпост.
Подрыв ребенка на гранате
В феврале, в оккупированном городе Снежное, в результате взрыва гранаты погибла девочка.
Члены миссии СММ ОБСЕ установили, что взрыв произошел прямо в доме потерпевшей.
Мать девочки отмечает, что услышала взрыв ночью, когда собиралась прийти в комнату своих дочерей.