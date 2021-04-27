Боевики на Донбассе опять не пропустили членов наблюдательной миссии ОБСЕ через блокпост в Оленевке.

26 апреля к блокпосту незаконных вооруженных формирований подъехал патруль ОБСЕ в составе пяти человек, двух автомобилей и прицепа, говорится в отчете ОБСЕ.

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Патруль должен был обменяться прицепом с другим патрулем, который подъехал к пункту пропуска со стороны, подконтрольной правительству.

К автомобилям подошел один из боевиков и попросил открыть дверь и багажники для визуального осмотра, члены миссии отказались это сделать.

Тогда наемники сказали, что каждый член группы должен заполнить “декларацию о товарах”, в которой нужно указать все вещи, находящиеся в автомобилях и прицепе.

После отказа патруля выполнить требование, члены незаконных вооруженных формирований выдали им документ, запрещающий миссии ОБСЕ пересекать блокпост.

Подрыв ребенка на гранате

В феврале, в оккупированном городе Снежное, в результате взрыва гранаты погибла девочка.

Члены миссии СММ ОБСЕ установили, что взрыв произошел прямо в доме потерпевшей.

Мать девочки отмечает, что услышала взрыв ночью, когда собиралась прийти в комнату своих дочерей.