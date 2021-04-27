Бойовики на Донбасі знову не пропустили членів спостережної місії ОБСЄ через блокпост у Оленівці.

26 квітня до блокпосту незаконних збройних формувань під’їхав патруль ОБСЄ у складі п’яти осіб, двох автівок та причепа, йдеться у звіті ОБСЄ.

Читайте На Донбасі під час обстрілу поранили українського військового

Патруль мав обмінятися причепом з іншим патрулем, який під’їхав до пункту пропуску зі сторони, підконтрольної уряду.

До автівок підійшов один з бойовиків і попросив відкрити двері та багажники для візуального огляду, члени місії відмовились це зробити.

Тоді найманці сказали, що кожен член групи має заповнити “декларацію про товари”, у якій потрібно зазначити усі речі, що знаходяться у автівках та причепі.

Після відмови патрулю виконати вимогу, члени незаконних збройних формувань видали їм документ, що забороняв місії ОБСЄ перетинати блокпост.

Підрив дитини на гранаті

У лютому, в окупованому місті Сніжне, внаслідок вибуху гранати загинула дівчинка.

Члени місії СММ ОБСЄ встановили, що вибух стався просто у домі потерпілої.

Мати дівчинки зазначає, що почула вибух вночі, коли збиралася прийти до кімнати своїх доньок.