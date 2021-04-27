ГБР разоблачило чиновника, который позволял ресторанам работать в карантин

ГБР разоблачило киевского чиновника полиции, который позволял ресторанам и развлекательным заведениями работать за дачу взятки.

Заместитель начальника одного из районных управлений столицы требовал от 5 до 20 тыс. грн за каждую неделю работы учреждений в карантин.

За эти деньги он обещал руководителям, что не будет препятствовать работе ресторанов и привлекать к ответственности за нарушение карантина.

Задержать чиновника удалось при содействии Нацполиции, во время получения взятки в размере 13 тыс. грн.











Позволял ресторанам работать в карантин: в Киеве ГБР задержало полицейского / 3 фотографии

Сейчас следственные действия продолжаются, проводятся обыски и избирается мера пресечения задержанному.

Также продолжается решение вопроса о сообщении подозрения по ч. 3 ст. 368 УК Украины о получении неправомерной выгоды должностным лицом, совмещенной с вымогательством.

По этой статье полицейскому грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет.

Отдавали тела умерших за деньги

В столичной больнице патологоанатомы устроили коррупционную схему, по которой отдавали родным тела их родственников за сумму от 4 до 40 тыс. грн.

За день врачи продавали два-три тела.