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Факти / Україна / Суспільство
Софія Зінов'єва |

Дозволяв ресторанам працювати в карантин: у Києві ГБР затримало поліцейського

Дозволяв ресторанам працювати в карантин: у Києві ГБР затримало поліцейського

ДБР викрило київського посадовця поліції, який дозволяв ресторанам та розважальним закладами працювати за дачу хабара.

Заступник голови одного з районних управлінь столиці вимагав від 5 до 20 тис. грн за кожен тиждень роботи закладів у карантин.

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За ці гроші він обіцяв керівникам, що не перешкоджатиме роботі ресторанів та не притягуватиме до відповідальності за порушення карантину.

Затримати посадовця вдалося за сприяння Нацполіції, під час отримання хабара у розмірі 13 тис. грн.

  • ДБР викрило посадовця, який дозволяв ресторанам працювати в карантин
  • ДБР викрило посадовця, який дозволяв ресторанам працювати в карантин
  • ДБР викрило посадовця, який дозволяв ресторанам працювати в карантин
  • ДБР викрило посадовця, який дозволяв ресторанам працювати в карантин
  • ДБР викрило посадовця, який дозволяв ресторанам працювати в карантин
  • ДБР викрило посадовця, який дозволяв ресторанам працювати в карантин
Дозволяв ресторанам працювати в карантин: у Києві ГБР затримало поліцейського / 3 фотографии

Наразі слідчі дії тривають, проводяться обшуки та обирається запобіжний захід затриманому.

Також триває вирішення питання про повідомлення підозри ч. 3 ст. 368 КК України про одержання неправомірної вигоди службовою особою, поєднаного з вимаганням.

За цією статтею поліцейському загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна та позбавленням права обіймати певні посади на термін до 3 років.

Віддавали тіла померлих за гроші

У столичній лікарні патологоанатоми влаштували корупційну схему, за якою віддавали рідним тіла померлих родичів за суму від 4 до 40 тис. грн.

За день лікарі продавали два-три тіла.

Джерело: ДБР

Фото: ДБР

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