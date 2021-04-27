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Факты / Украина / Политика
Максим Зайченко |

Оскорбил делегацию из РФ: Гончаренко лишили слова в ПАСЕ на три месяца

Олексій Гончаренко - фото УНІАН

Народного депутата и члена украинской делегации в Парламентской ассамблее совета Европы Алексея Гончаренко лишили возможности выступать на сессии ПАСЕ на три месяца. По его словам, это произошло из-за жалобы главы российской делегации в ПАСЕ Петра Толстого. Рассмотрение дела о скандале с украинским флагом перенесли на лето.

— Меня лишили слова в ПАСЕ на три месяца из-за доноса председателя российской делегации Толстого о событии на зимней сессии, — отметил Гончаренко.

Делегация из РФ в жалобе обвинила Гончаренко в том, что он оскорбил лидера РФ Владимира Путина.

В документе в адрес председателя ПАСЕ Толстой призывал принять “эффективные меры” против Гончаренко, в соответствии с правилами Ассамблеи.

Что касается скандала с флагом Украины в ПАСЕ, Гончаренко заявил, что рассмотрение дела состоится летом.

— Рассмотрение жалобы от президента ПАСЕ (Хендрика, — ред.) Демса из-за украинского флага и вопросов Меркель перенесли на начало июня, — отметил он.

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О каком оскорблении идет речь

В конце января Гончаренко устроил перепалку с главой делегации РФ Толстым. Он назвал его пропагандистом, негодяем и убийцей.

Политик сказал, что соратники Путина являются ничтожествами, и скоро у Толстого заберут все имущество в Европе из-за санкций. Также нардеп заявил, что Толстому место в “комнате для грязи” и послал его “крутиться на шесте Путина”.

В ответ на это Толстой попросил больше не предоставлять слова украинской делегации. Тогда Гончаренко сказал, что российским пропагандистам не нужна правда и назвал Толстого антисемитом и украинофобом.

Источник: Алексей Гончаренко

Фото: УНИАН

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