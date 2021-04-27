Народного депутата та члена української делегації в Парламентській асамблеї ради Європи Олексія Гончаренка позбавили можливості виступати на сесії в ПАРЄ на три місяці. За його словами, це сталося через скаргу голови російської делегації в ПАРЄ Петра Толстого. Розгляд справи про скандал з українським прапором перенесли на літо.

– Мене позбавили слова в ПАРЄ на три місяці через донос голови російської делегації Толстого щодо ситуації на зимовій сесії, – зазначив Гончаренко.

Делегація з РФ у скарзі звинуватила Гончаренка в тому, що він образив лідера РФ Володимира Путіна.

У документі на адресу голови ПАРЄ Толстой закликав вжити “ефективних заходів” проти Гончаренка, згідно з правилами Асамблеї.

Щодо скандалу з прапором України в ПАРЄ, Гончаренко заявив, що розгляд справи відбудеться влітку.

– Розгляд скарги від президента ПАРЄ (Гендріка, – ред.) Демса через український прапор і запитання Меркель перенесли на початок червня, – зазначив він.

Про які образи йдеться

Наприкінці січня Гончаренко влаштував перепалку з главою делегації РФ Толстим. Він назвав його пропагандистом, негідником і вбивцею.

Політик сказав, що соратники Путіна є нікчемами, і скоро у Толстого заберуть все майно в Європі через санкції. Також нардеп зазначив, що Толстому місце в “кімнаті для бруду” і послав його “крутитися на жердині Путіна”.

У відповідь на це Толстой попросив більше не надавати слова українській делегації. Тоді Гончаренко сказав, що російським пропагандистам не потрібна правда, і назвав Толстого антисемітом і українофобом.

Джерело: Олексій Гончаренко