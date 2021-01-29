Российская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы и вице-спикер Госдумы Петр Толстой написали заявление в регламентный комитет ПАСЕ. Они обвиняют представителя украинской делегации, народного депутата Алексея Гончаренко в том, что он “оскорбил лидера РФ” Владимира Путина.

Гончаренко в свою очередь обвинил российскую делегацию в том, что они ведут себя как в Совете Федераций у себя в России, и посоветовал им вести себя так, как положено в Совете Европы.

— Возвращаюсь с ПАСЕ в Украину и узнаю отличную новость. Российская делегация пишет на меня жалобу за то, что я оскорбляю их “лидера современности” Путина. Эта история ничем не закончится, кроме одного: они еще раз демонстрируют, что находятся в глубоком совке и думают, что могут вести себя везде так, как будто они в России.

Представитель Украины отметил, что он и в дальнейшем открыто будет говорить о российской агрессии, пока не освободят последний миллиметр украинской земли.

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О каком оскорблении идет речь?

28 января член украинской делегации в ПАСЕ Алексей Гончаренко устроил перепалку с главой делегации России Петром Толстым и назвал его пропагандистом, негодяем и убийцей.

Политик сказал, что соратники Путина являются ничтожествами, и скоро у Толстого заберут все имущество в Европе из-за санкций. Также нардеп сказал, что Толстому место в “комнате для грязи” и послал его “крутиться на шесте Путина”.

В ответ на это Толстой попросил больше не предоставлять слова украинской делегации. Тогда Гончаренко сказал, что российским пропагандистам не нужна правда и назвал Толстого антисемитом и украинофобом.