Украина будет придерживаться принципа взаимности: Кулеба о высылке дипломатов из РФ

Украина всегда будет отвечать России на высылку своих дипломатов. В этом вопросе будут придерживаться принципа взаимности.

Об этом сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в комментарии одному украинскому изданию.

По его словам, РФ первая запустила этот процесс после того, как выслала украинского консула из Санкт-Петербурга.

— Ми выгнали в ответ их сотрудника посольства. Теперь они решили, что им тоже надо выгнать кого-то из нашего посольства. Поэтому выгнали из нашего посольства. И мы для симметрии выгнали их консула, — объяснил он.

Министр подчеркнул, что не знает, чего в РФ таким образом добиваются и устраивают шоу. Однако, по его словам, мы всегда будем действовать на основе принципа взаимности.

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Кроме того, он подчеркнул, что этот процесс начался еще в 2014 году.

— У нас с 2014 года ведется плановая работа в этом направлении. Они кого-то из украинских дипломатов выгоняют, мы — их, — сказал министр.

В то же время он добавил, что украинская сторона исключительно реагирует на провокации со стороны России против наших дипломатов.

Накануне Украина выслала российского консула в Одессе. Его назвали нежелательной для пребывания на территории Украины персоной.

Консул Генерального консульства Российской Федерации должен покинуть территорию Украины до 30 апреля.

Источник: Радио Свобода