Україна дотримуватиметься принципу взаємності: Кулеба про висилку дипломатів із РФ

Україна завжди відповідатиме Росії на висилку своїх дипломатів. У цьому питанні дотримуватимуться принципу взаємності.

Про це сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в коментарі одному українському виданню.

За його словами, РФ перша запустила цей процес після того, як вислала українського консула з Санкт-Петербурга.

– Ми вигнали у відповідь їхнього співробітника посольства. Тепер вони вирішили, що їм теж треба вигнати когось з нашого посольства. Тож вигнали із нашого посольства. І ми для симетрії вигнали їхнього консула, – пояснив він.

Міністр наголосив, що не знає, чого у РФ таким чином добиваються і влаштовують шоу. Однак, за його словами, ми завжди діятимемо на основі принципу взаємності.

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Окрім того він наголосив, що цей процес почався ще у 2014 році.

– У нас з 2014 року ведеться планова робота в цьому напрямі. Вони когось з українських дипломатів виганяють, ми – їх, – сказав міністр.

Водночас він додав, що українська сторона винятково реагує на провокації з боку Росії проти наших дипломатів.

Напередодні Україна вислала російського консула в Одесі. Його назвали небажаною для перебування на території України особою.

Консул Генерального консульства Російської Федерації має залишити територію України до 30 квітня.

Джерело: Радіо Свобода