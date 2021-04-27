26 апреля Украина осуществила первый в этом году прайсинг еврооблигаций на сумму $1,25 млрд с погашением в 2029 году. Доходность облигаций установлена ​​на уровне 6,875% годовых.

Согласно прогнозу, агентства Standard & Poor’s и Fitch могут присвоить новому выпуску рейтинги “В”.

Совместными лид-менеджерами транзакции стали такие банки: Goldman Sachs International, Deutsche Bank, BNP Paribas, Goldman и J.P. Morgan.

По словам министра финансов Украины Сергея Марченко, эта транзакция будет способствовать выполнению плана государственных внешних заимствований на 2021 год. Большую часть плана Минфин планирует выполнить с помощью льготного финансирования международных партнеров.

Теневая экономика в Украине

В течение 2020 года в Украине вырос уровень теневой экономики. Причиной такого явления стала пандемия коронавируса и карантинные ограничения.

Уровень теневой экономики по итогам 2020 ода составил 31% в общей доле ВВП. Подробнее, как развивается теневая экономика в Украине, читайте на Фактах ICTV.