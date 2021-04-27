26 квітня Україна здійснила перший у цьому році прайсинг єврооблігацій на суму $1,25 млрд з погашенням у 2029 році. Дохідність облігацій встановлено на рівні 6,875% річних.

Згідно з прогнозом, агентства Standard & Poor’s та Fitch можуть присвоїти новому випуску рейтинги “В”.

Спільними лід-менеджерами транзакції стали такі банки: Goldman Sachs International, Deutsche Bank, BNP Paribas, Goldman та J.P. Morgan.

За словами міністра фінансів України Сергія Марченка, ця транзакція сприятиме виконання плану державних зовнішніх запозичень на 2021 рік. Більшу частину плану Мінфін планує виконати за допомогою пільгового фінансування міжнародних партнерів.

Тіньова економіка в Україні

Протягом 2020 року в Україні зріс рівень тіньової економіки. Причиною такого явища стала пандемія коронавірусу та карантинні обмеження.

Рівень тіньової економіки за підсумками 2020 року склав 31% у загальній частці ВВП. Детальніше, як розвивається тіньова економіка в Україні, читайте на Фактах ICTV.