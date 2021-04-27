Пребывание Максима Степанова на должности министра здравоохранения будет зависеть от результативности его работы. Работу главы Минздрава оценят президент, премьер-министр и Верховная Рада.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

По его словам, также во внимание будет приниматься то, как удалось преодолеть кризисные явления.

— Продолжительность пребывания на должностях того или иного человека, в том числе и Максима Степанова, зависит только от результативности работы, от того, удалось ли преодолеть кризисные явления. Учитывая конфигурацию нашей политической системы, такие выводы могут сделать только совместно – парламентское большинство, премьер-министр и президент, — заявил Подоляк.

Отметим, накануне народный депутат Алексей Гончаренко сообщил, что Офис президента планирует отправить Степанова в отставку 29 апреля. По его словам, это должно произойти во время внеочередной кадровой сессии Верховной Рады.

Отставка Степанова

Еще летом 2020 года в парламенте зарегистрировали проект постановления об отставке Степанова с должности главы Минздрава. Тогда его критиковали за отсутствие масштабного тестирования на Covid-19.

Проект постановления поддержали 96 народных депутатов.