PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Політика
Максим Зайченко |

В ОП розповіли, за яких умов можуть звільнити Степанова

Максим Степанов

Перебування Максима Степанова на посаді міністра охорони здоров’я залежатиме від результативності його роботи. Роботу голови МОЗ оцінять президент, прем’єр-міністр і Верховна Рада.

Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк. 

За його словами, також до уваги братиметься те, як вдалося подолати кризові ситуації. 

– Тривалість перебування на посадах тієї чи іншої людини, зокрема і Максима Степанова, залежить тільки від результативності роботи, від того, чи вдалося подолати кризові ситуації. З огляду на конфігурацію нашої політичної системи, такі висновки можуть зробити тільки спільно – парламентська більшість, прем’єр-міністр і президент, – заявив Подоляк. 

Зазначимо, напередодні народний депутат Олексій Гончаренко повідомив, що Офіс президента планує відправити Степанова у відставку 29 квітня. За його словами, це має статися під час позачергової кадрової сесії Верховної Ради.

Читайте
Зрив очікуваних посадок та вакцинації: чи звільнять Венедіктову та Степанова

Відставка Степанова 

Ще влітку 2020 року в парламенті зареєстрували проект постанови про відставку Степанова з посади голови МОЗ. Тоді його критикували за відсутність масштабного тестування на Covid-19.

Проект постанови підтримали 96 народних депутатів. 

Джерело: Інтерфакс-Україна

Фото: УНІАН

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка