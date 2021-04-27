Перебування Максима Степанова на посаді міністра охорони здоров’я залежатиме від результативності його роботи. Роботу голови МОЗ оцінять президент, прем’єр-міністр і Верховна Рада.

Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

За його словами, також до уваги братиметься те, як вдалося подолати кризові ситуації.

– Тривалість перебування на посадах тієї чи іншої людини, зокрема і Максима Степанова, залежить тільки від результативності роботи, від того, чи вдалося подолати кризові ситуації. З огляду на конфігурацію нашої політичної системи, такі висновки можуть зробити тільки спільно – парламентська більшість, прем’єр-міністр і президент, – заявив Подоляк.

Зазначимо, напередодні народний депутат Олексій Гончаренко повідомив, що Офіс президента планує відправити Степанова у відставку 29 квітня. За його словами, це має статися під час позачергової кадрової сесії Верховної Ради.

Відставка Степанова

Ще влітку 2020 року в парламенті зареєстрували проект постанови про відставку Степанова з посади голови МОЗ. Тоді його критикували за відсутність масштабного тестування на Covid-19.

Проект постанови підтримали 96 народних депутатів.