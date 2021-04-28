Укргидроэнерго закончила 2020 год с чистой прибылью более 4 млрд гривен.

Чистая прибыль ЧАО Укргидроэнерго в 2020 году в 4,7 раза превысила плановые показатели и составила более 4 млрд гривен. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Наблюдательный совет Укргидроэнерго завершил рассмотрение годовых отчетов компании и подведение итогов деятельности за 2020 год.

Отчетность подтверждена независимым аудитором – международной аудиторской компанией Грант Торнтон Легис.

— Критериями для оценки работы Наблюдательного совета являются КPI, которые утверждены акционером. Так, чистая прибыль общества больше запланированной в 4,7 раза и составляет более 4 млрд гривен! Это является лучшим результатом деятельности компании за все время ее существования, — отмечает компания.

Коэффициент финансовой устойчивости компании составил 2,7 при установленном нормативе 1,0. Показатель рентабельности ЕВІТDA вдвое превысил установленный показатель и составляет 51,2%.

По итогам 2020 года Укргидроэнерго уплатит в государственный бюджет рекордные дивиденды в сумме более 2 млрд гривен.