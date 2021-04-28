Укргідроенерго закінчила 2020 рік з чистим прибутком понад 4 млрд гривень.

Чистий прибуток ПрАТ Укргідроенерго в 2020 році у 4,7 рази перевищив планові показники і становить понад 4 млрд гривень. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Наглядова рада Укргідроенерго завершила розгляд річних звітів компанії та підбиття підсумків діяльності за 2020 рік.

Звітність підтверджена незалежним аудитором – міжнародною аудиторською компанією Грант Торнтон Легіс.

– Критеріями для оцінки роботи Наглядової ради є КРІ, які затверджені акціонером. Так, чистий прибуток товариства більший від запланованого у 4,7 рази і становить понад 4 млрд гривень! Це є найкращим результатом діяльності компанії за весь час її існування, – наголошує компанія.

Коефіцієнт фінансової стійкості компанії налічує 2,7 за встановленого нормативу 1,0. Показник рентабельності ЕВІТDA вдвічі перевищив встановлений показник та становить 51,2%.

За підсумками 2020 року Укргідроенерго сплатить до державного бюджету рекордні дивіденди у сумі понад 2 млрд гривень.