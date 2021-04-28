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Факты / Украина
Вікторія Гірко |

ОБСЕ за сутки зафиксировала более 200 нарушений тишины в Донецкой области

місія обсє

Миссия ОБСЕ за прошедшие сутки зафиксировала 205 нарушений режима прекращения огня в Донецкой области. В частности, 123 взрыва, среди которых 1 выстрел, 50 разрывов и 72 взрыва неопределенного происхождения.

Большинство нарушений зафиксировали восточнее Павлополя в 84 км к югу от Донецка, где наблюдатели слышали и видели 50 взрывов, и Лебединского в 99 км к югу от Донецка.

Также боевики нарушали тишину возле населенного пункта Черненко в 86 км к югу от Донецка и Ломакино в 93 км к югу от Донецка.

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В то же время в Луганской области Миссия не зафиксировала нарушений режима прекращения огня.

Подрыв авто с военными

Накануне, 27 апреля, на Донбассе подорвался автомобиль с украинскими военными на неизвестном устройстве. Один человек погиб, трое получили ранения.

Трагедия произошла в районе ответственности оперативно-тактической группировки Север. Обстоятельства подрыва выясняются.

Источник: ОБСЕ

Фото: ОБСЕ

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