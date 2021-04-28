Місія ОБСЄ протягом минулої доби зафіксувала 205 порушень режиму припинення вогню у Донецькій області. Зокрема, 123 вибухи, серед яких 1 постріл, 50 розривів і 72 вибухи невизначеного походження.

Більшість порушень зафіксували східніше Павлополя за 84 км на південь від Донецька, де спостерігачі чули та бачили 50 вибухів, і Лебединського за 99 км на південь від Донецька.

Також бойовики порушували тишу біля населеного пункту Черненко за 86 км на південь від Донецька і Ломакине за 93 км на південь від Донецька.

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Водночас у Луганській області Місія не зафіксувала порушень режиму припинення вогню.

Підрив авто з військовими

Напередодні, 27 квітня, на Донбасі підірвався автомобіль з українськими військовими на невідомому пристрої. Один чоловік помер, троє отримали поранення.

Трагедія сталася у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Північ. Обставини підриву з’ясовуються.

Джерело: ОБСЄ

Фото: ОБСЄ