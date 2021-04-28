Андрея Аксенова официально признали народным депутатом, победившим на довыборах в Раду в избирательном округе №50 в Донецкой области.

Соответствующее постановление опубликовала Центральная избирательная комиссия. Согласно документу, теперь Аксенов должен получить соответствующее удостоверение нардепа.

— Центральная избирательная комиссия постановляет зарегистрировать народного депутата Украины, избранного на промежуточных выборах народного депутата Украины 28 марта 2021 года в одномандатном избирательном округе №50 Аксенова Андрея Анатольевича, 1971 года рождения, проживающего в пгт Новодонецкое Краматорского района Донецкой области, — говорится в постановлении.

Довыборы в Раду

Промежуточные выборы народного депутата прошли 28 марта. На следующий день стало известно, что на довыборах в Верховную Раду в округе №50 Донецкой области побеждает Андрей Аксенов, который является действующим мэром города Доброполье.

В 2014 году во время начала вооруженной агрессии РФ на Донбассе Андрея Аксенова обвиняли в поддержке так называемого референдума о создании “ДНР”.

А в 2017 году была информация о том, что Аксенов посещал Крым после оккупации РФ и даже подал заявку на получение российского гражданства. Более подробную биографию Андрея Аксенова читайте в нашем материале.