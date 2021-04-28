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Вікторія Гірко |

ЦВК офіційно зареєструвала Аксьонова нардепом

ЦВК офіційно зареєструвала Аксьонова нардепом

Андрія Аксьонова офіційно визнали народним депутатом, який переміг на довиборах у Раду на виборчому окрузі №50 у Донецькій області.

Відповідну постанову опублікувала Центральна виборча комісія. Згідно з документом, тепер Аксьонов повинен отримати відповідне посвідчення нардепа.

– Центральна виборча комісія постановляє зареєструвати народного депутата України, обраного на проміжних виборах народного депутата України 28 березня 2021 року в одномандатному виборчому окрузі № 50 Аксьонова Андрія Анатолійовича, 1971 року народження, який проживає в смт Новодонецьке Краматорського району Донецької області, – йдеться у постанові.

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Довибори в Раду

Проміжні вибори народного депутата пройшли 28 березня. Наступного дня стало відомо, що на довиборах до Верховної Ради в окрузі №50 Донецької області перемагає Андрій Аксьонов, який є чинним мером міста Добропілля.

У 2014 році під час початку збройної агресії РФ на Донбасі Андрія Аксьонова звинувачували у підтримці так званого референдуму про створення “ДНР”.

А у 2017 році була інформація про те, що Аксьонов відвідував Крим після окупації РФ і навіть подав заявку на отримання російського громадянства. Детальнішу біографію Андрія Аксьонова читайте у нашому матеріалі.

Джерело: ЦВК

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