Кому выгоден спецрежим Дія City — мнение эксперта

Основатель и управляющий партнер венчурного фонда TA Ventures Виктория Тигипко в материале на MC Today поделилась мыслями, чем выгодно введение спецрежима Дія City ИТ-компаниям, стартапам, инвесторам и ИТ-специалистам.

Основные опасения представителей IT-компаний относительно Дія City связанны с тем, что в рамках нового режима предусмотрено суженную возможность работы по хорошо отлаженной схеме найма ФЛП, которая сегодня позволяет оптимизировать налоговую нагрузку.

Виктория Тигипко объясняет, что для инвестора важно видеть прозрачную корпоративную структуру. Прежде всего потому, что это снимает вопрос об интеллектуальной собственности.

— Если есть вероятность, что за право на продукт придется бороться с сотней нанятых компанией ФЛП, – это серьезный риск для нас как для инвесторов, — говорит Тигипко.

В отношении стартапов инвестор комментирует, что главное преимущество Дія City — возможность легко доказать, что вы являетесь автором разработки, чтобы, например, запатентовать ее на Западе.

— Чтобы привлечь инвестора или зарегистрировать интеллектуальную собственность, скажем, в Штатах, надо показать структуру команды, легальное финансирование разработки в Украине. На Западе не воспринимают истории о ФЛП, оплату кешем и тому подобное, — отмечает Тигипко.

Введение спецрежима Дія City, считает эксперт, создает благоприятные условия для работы зарубежных инвесторов в Украине.

При этом акцентирует, что уклонение от уплаты налогов, даже если государство закрывает на это глаза, это серьезный барьер для инвестиций. А вот прозрачная корпоративная структура компаний без ФЛП — исключительно важна для того, чтобы в Украину из-за рубежа зашли деньги рейтинговых инвесторов.

Основным преимуществом спецрежима для IT-специалистов разработчики законопроекта называют введение процедуры трудоустройства по гиг-контрактам, в которых будут учтены условия труда и защиты сотрудников.

Тигипко на это говорит, что работа по гиг-контрактам пригодится тем талантливым специалистам, которые планируют переехать за границу, поскольку достоверная информация о доходах — необходимое условие для оформления права на жительство в выбранной стране.

Напомним, для установления специального правового и налогового режима для ИТ-отрасли Дія City, парламентарии должны принять во втором чтении законопроект №4303 (доработанный авторами вместе с ИТ-сообществом) и налоговый законопроект №5376, недавно поданный в ВРУ.

Открытие ФЛП онлайн в приложении Дія

Кабинет Министров Украины запускает экспериментальный проект по регистрации ФЛП в автоматическом режиме и без участия государственного регистратора.

Сам проект направлен на уменьшение административной нагрузки и имеет ряд преимуществ.

Фото: Виктория Тигипко