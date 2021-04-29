Кому вигідний спецрежим Дія City – думка експерта

Засновник та керівний партнер венчурного фонду TA Ventures Вікторія Тігіпко у матеріалі на MC Today поділилася думками, чим вигідне введення спецрежиму Дія City ІТ-компаніям, стартапам, інвесторам та ІТ-спеціалістам.

Основні побоювання представників IT-компаній щодо Дія City пов’язані з тим, що в рамках нового режиму передбачено звужену можливість роботи за добре налагодженою схемою найму ФОПів, яка сьогодні дає змогу оптимізувати податкове навантаження.

Вікторія Тігіпко пояснює, що для інвестора важливо бачити прозору корпоративну структуру. Передусім тому, що це знімає питання про інтелектуальну власність.

– Якщо є ймовірність, що право на продукт доведеться виборювати у сотні найнятих компанією ФОПів, – це серйозний ризик для нас як для інвесторів, – каже Тігіпко.

Стосовно стартапів, інвестор коментує, що головною перевагою Дія City є можливість легко довести, що ви є автором розробки, щоб, наприклад, запатентувати її на Заході.

– Щоб залучити інвестора або зареєструвати інтелектуальну власність, скажімо, в Штатах, треба показати структуру команди, легальне фінансування розробки в Україні. На Заході не сприймають історії про ФОПи, оплату кешем тощо, – зазначає Тігіпко.

Введення спецрежиму Дія City, вважає експерт, створює сприятливі умови для роботи закордонних інвесторів в Україні.

При цьому акцентує, що ухиляння від сплати податків, навіть якщо держава заплющує на це очі, це серйозний бар’єр для інвестицій. А от прозора корпоративна структура компаній без ФОП – виключно важлива для того, щоб в Україну з-за кордону зайшли гроші рейтингових інвесторів.

Основною перевагою спецрежиму для IT-спеціалістів розробники законопроекту називають запровадження процедури працевлаштування за гіг-контрактами, в яких будуть враховані умови праці та соціального захисту працівників.

Тігіпко на це зауважує, що робота за гіг-контрактом стане у пригоді тим талановитим фахівцям, які планують переїхати за кордон, адже достовірна інформація про доходи є необхідною умовою для оформлення права на проживання в обраній країні.

Нагадаємо, для встановлення спеціального правового та податкового режиму для ІТ-сфери Дія City, парламентарі мають ухвалити в другому читанні законопроект №4303 (доопрацьований авторами разом із ІТ-спільнотою) та податковий законопроект №5376, нещодавно поданий до ВРУ.

Відкриття ФОПів онлайн у додатку Дія

Кабінет Міністрів України запускає експериментальний проект щодо реєстрації ФОПів в автоматичному режимі та без участі державного реєстратора.

Сам проект спрямований на зменшення адміністративного навантаження та має низку переваг.

Фото: Вікторія Тігіпко