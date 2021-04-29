На Донбассе оккупанты 15 раз нарушили режим тишины, один военный ранен

На Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил за минувшие сутки, 28 апреля, вооруженные формирования РФ 15 раз нарушали режим прекращения огня. Вследствие обстрелов один украинский военный получил ранения.
В частности, оккупанты вели огонь по позициям ВСУ вблизи пригорода Красногоровки из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов.
Возле Катериновки российские боевики дважды осуществили обстрелы, применив минометы калибра 120 мм, стрелковое оружие, ручные станковые и станковые противотанковые гранатометы.
Неподалеку Водяного войска РФ шесть раз открывали огонь в сторону позиций украинских бойцов из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Также они осуществили дистанционное минирование с ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2.
В районе Гнутово противник совершил обстрел из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а у Светлодарска — применил крупнокалиберные пулеметы и станковые противотанковые гранатометы.
Вблизи Авдеевки оккупанты вели огонь из станковых противотанковых гранатометов, а у населенного пункта Золотое-4 — с ручных противотанковых гранатометов.
Кроме того, из стрелкового оружия вооруженные формирования РФ осуществили обстрел населенного пункта Зайцево.
В то же время в районе ответственности оперативно-тактической группировки Північ вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.
Ему оказали медицинскую помощь, состояние здоровья раненого удовлетворительное.
О действиях боевиков РФ украинская сторона Общего центра по контролю и координации сообщила представителям ОБСЕ.
С начала текущих суток, 29 апреля, зафиксировано три нарушения режима прекращения огня.
В частности, боевики стреляли из минометов 120-го калибра у Опытного. В то же время возле Павлополя вели огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
Вблизи Светлодарска противник применил станковые противотанковые и автоматические станковые гранатометы.
Боевых потерь среди украинских защитников за текущие сутки нет.