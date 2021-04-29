На Донбасі окупанти 15 разів порушили режим тиші, один військовий поранений

На Донбасі у районі проведення операції Обєднаних сил за минулу добу, 28 квітня, збройні формування РФ 15 разів порушували режим припинення вогню. Внаслідок обстрілів один український військовий отримав поранення.

Зокрема, окупанти вели вогонь по позиціях ЗСУ поблизу передмістя Красногорівки із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм, великокаліберних кулеметів та станкових протитанкових гранатометів.

Біля Катеринівки російські бойовики двічі здійснили обстріли, застосувавши міномети калібру 120 мм, стрілецьку зброю, ручні станкові та станкові протитанкові гранатомети.

Неподалік Водяного війська РФ шість разів відкривали вогонь у бік позицій українських бійців із мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Також вони здійснили дистанційне мінування з ручних протитанкових гранатометів мінами ПОМ-2.

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У районі Гнутового противник здійснив обстріл із станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів, а біля Світлодарська – застосував великокаліберні кулемети та станкові протитанкові гранатомети.

Поблизу Авдіївки окупанти вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів, а біля населеного пункту Золоте-4 — із ручних протитанкових гранатометів.

Окрім того, зі стрілецької зброї збройні формування РФ здійснили обстріл населеного пункту Зайцеве.

Водночас у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Північ унаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення.

Йому надали медичну допомогу, стан здоров’я пораненого задовільний.

Про дії бойовиків РФ українська сторона Спільного центру з контролю та координації повідомила представникам ОБСЄ.

З початку поточної доби, 29 квітня, зафіксовано три порушення режиму припиненн вогню.

Зокрема, бойовики стріляли з мінометів 120-го калібру біля Опитного. Водночас біля Павлополя вели вогонь із гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Поблизу Світлодарська противник застосував станкові протитанкові та автоматичні станкові гранатомети.

Бойових втрат серед українських захисників за поточну добу немає.