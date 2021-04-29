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Факты / Украина / Политика
Людмила Богданова |

Выплата больничных восстанавливается — Зеленский подписал законопроект

Володимир Зеленський

В Украине возобновится выплата больничных. Соответствующий законопроект № 1380-ИХ 29 апреля подписал президент Украины Владимир Зеленский.

Народные депутаты Украины поддержали документ во время заседания Верховной Рады 13 апреля. Соответственно с проектом закона, украинцы смогут получать средства в период временной потери трудоспособности. Речь идет о заболеваниях и травмах, которые не связаны с производством.

Средства будет выплачивать Фонд социального страхования Украины. Закон вступит в силу 30 июня 2021.

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Закон о выплате больничных

Закон о выплате больничных был принят в связи с пробелом в законодательстве. Это связано с внесением изменений в закон Об общеобязательном государственном социальном страховании, согласно которым, временная потеря трудоспособности исключена из страховых случаев.

Из-за этого около 2,5 млн украинцев могли остаться без больничных. 13 апреля Верховная Рада исправила это, поддержав законопроект №5187.

Источник: Офис президента

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