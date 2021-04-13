Верховная Рада Украины вернула больничные выплаты по временной нетрудоспособности из-за болезни или травмы.

За соответствующие изменения в закон Об общеобязательном государственном социальном страховании №5187 относительно социальной защиты в случае временной нетрудоспособности проголосовали 304 депутата.

Согласно документу, украинцы смогут получать денежную компенсацию в случае временной нетрудоспособности из-за болезни или травмы, не связанной с несчастным случаем на производстве.

Недавно Рада внесла изменения в закон Об общеобязательном государственном социальном страховании, согласно которому из перечня исключили этот страховой случай — в таком случае украинцы болели бы за собственные средства.

Из-за этих изменений компенсации в связи с заболеванием могли лишить около 2,5 млн человек. Однако теперь украинцы смогут получить денежную выплату за больничные. Принятый закон вступает в силу 30 июня 2021 года.

Электронные больничные

В ближайшее время Минздрав планирует ввести электронные больничные в Украине. Его смогут получить пациенты, которые внесены в электронную систему здравоохранения и имеют историю обращений к врачу.

На стадии внедрения е-больничный будет существовать совместно с бумажной формой, однако правительство намерено впоследствии полностью перейти на электронный формат. Подробнее об электронном больничном в Украине читайте на Фактах ICTV.