В Україні відновиться виплата лікарняних. Відповідний законопроект № 1380-ІХ 29 квітня підписав президент України Володимир Зеленський.

Народні депутати України підтримали документ під час засідання Верховної Ради 13 квітня. Відповідно про проекту закону, українці зможуть отримувати кошти у період тимчасової втрати працездатності. Йдеться про захворювання та травми, які не пов’язані з виробництвом.

Кошти виплачуватиме Фонд соціального страхування України. Закон набере чинності 30 червня 2021 року.

Закон про виплати лікарняних

Закон про виплату лікарняних був ухвалений у зв’язку з прогалиною у законодавстві. Це пов’язано зі внесенням змін у закон Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування, відповідно до яких, тимчасова втрата працездатності виключена зі страхових випадків.

Через це близько 2,5 млн українців могли залишитися без лікарняних. 13 квітня Верховна Рада виправила це, підтримавши законопроект №5187.