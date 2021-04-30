В первую очередь безопасность: Кулеба рассказал, какие темы обсудят с Блинкеном

Обговорення теми безпеки стане ключовим під час візиту в Україну державного секретаря США Ентоні Блінкена.

Крім того, підніматимуться питання поглиблення двостороннього економічного співробітництва, а також допомоги Києву в проведенні реформ.

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Як розповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, українські дипломати добре підготували ґрунт для візиту Ентоні Блінкена.

— Ми також хотіли б обговорити кілька важливих тем, особливо це стосується сфери енергетики. У нас відбудеться предметна розмова з державним секретарем США, — підкреслив Кулеба.

Міністр закордонних справ також зазначив, що не пригадує настільки активного розвитку україно-американських стосунків на всіх рівнях.

Американская помощь Украине

В начале недели Министерство обороны Украины получило от США транш в размере $7,85 млн.

Его направят на усовершенствование систем связи, а также покупку запчастей и агрегатов к автомобилям и медоборудованию.

Деньги были выделены в рамках помощи США Украине в сфере безопасности, предоставляемой Киеву с 2014 года.