После майских праздников в Украине не стоит ждать резких скачков заболеваемости коронавирусом.

Об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявил глава Минздрава Максим Степанов.

— До каких количеств мы можем дойти, будет зависеть от того, какая будет мобильность населения, как люди будут праздновать Пасху. Тогда мы сможем сказать, что мы дальше прогнозируем. Но мне что-то подсказывает, что очень сильных скачков, таких, как были у нас, начиная с февраля, мы не будем ждать, — отметил Максим Степанов.

Однако, по его словам, эпидситуация в стране может ухудшиться в июне.

Карантин в Украине

Из-за распространения коронавируса в Украине ввели адаптивный карантин.

По состоянию на 30 апреля в красной зоне находятся Киев и девять регионов.

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