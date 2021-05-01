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Факты / Украина / Общество
Людмила Грубник |

Скачков не будет: Степанов озвучил прогноз по ситуации с Covid-19 после праздников

люди в масках

После майских праздников в Украине не стоит ждать резких скачков заболеваемости коронавирусом.

Об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявил глава Минздрава Максим Степанов.

— До каких количеств мы можем дойти, будет зависеть от того, какая будет мобильность населения, как люди будут праздновать Пасху. Тогда мы сможем сказать, что мы дальше прогнозируем. Но мне что-то подсказывает, что очень сильных скачков, таких, как были у нас, начиная с февраля, мы не будем ждать, — отметил Максим Степанов.

Однако, по его словам, эпидситуация в стране может ухудшиться в июне.

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Источник: Україна 24

Фото: Depositphotos

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