В Италии задержали наемника РФ, который воевал на Донбассе. Им оказался 50-летний бывший полицейский из города Кальяри.

Задержанный попал в поле зрения украинских правоохранителей еще в 2015 году во время расследования участия итальянских наемников в пророссийских незаконных вооруженных формированиях на востоке Украины.

Однако тогда ему удалось избежать наказания, так как он утверждал, что якобы не стрелял в украинских бойцов.

Сейчас злоумышленника задержала итальянская полиция во время операции Lone Wolf.

Против мужчины открыли уголовное производство по обвинению в террористической деятельности.

Во время следствия он не может покидать страну. Сейчас в его доме уже прошли обыски.

По данным украинского МВД, итальянским правоохранителям удалось зафиксировать многочисленные банковские транзакции на счету подозреваемого, поступавших с террористической группировки “ДНР”.

Также у него изъяли фото, видео и другие документы, подтверждающие подозрение следствия.

Накануне в Чехии задержали пятерых человек, причастных к вооруженному конфликту на востоке Украины на стороне так называемой ДНР.

Уголовное производство расследуется по статьям теракт, финансирование терроризма, а также поддержка и содействие терроризму.

Производство контролируется Высшей прокуратурой в Праге.