В Італії затримали найманця РФ, який воював на Донбасі. Ним виявився 50-річний колишній поліцейський із міста Кальярі.

Затриманий потрапив у поле зору українських правоохоронців ще у 2015 році під час розслідування участі італійських найманців у проросійських незаконних збройних формуваннях на сході України.

Однак тоді йому вдалося уникнути покарання, бо ж він стверджував, що нібито не стріляв в українських бійців.

Нині зловмисника затримала італійська поліція під час операції Lone Wolf.

Проти чоловіка відкрили кримінальне провадження за звинуваченням у терористичній діяльності.

Під час слідства він не може покидати країну. Наразі у його помешканні вже пройшли обшуки.

За даними українського МВС, італійським правоохоронцям вдалось зафіксувати численні банківські транзакції на рахунку підозрюваного, що надходили із терористичного угруповання “ДНР”.

Також у нього вилучили фото, відео та інші документи, що підтверджують підозру слідства.

Напередодні у Чехії затримали п’ятьох осіб, причетних до збройного конфлікту на сході України на боці так званої ДНР.

Кримінальне провадження розслідують за статтями теракт, фінансування тероризму, а також підтримка та сприяння тероризму.

Провадження контролюється Вищою прокуратурою в Празі.