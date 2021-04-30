PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна
Анастасія Рогожінська |

В Італії затримали найманця РФ, який воював на Донбасі

найманці РФ (

В Італії затримали найманця РФ, який воював на Донбасі. Ним виявився 50-річний колишній поліцейський із міста Кальярі.

Затриманий потрапив у поле зору українських правоохоронців ще у 2015 році під час розслідування участі італійських найманців у проросійських незаконних збройних формуваннях на сході України.

Однак тоді йому вдалося уникнути покарання, бо ж він стверджував, що нібито не стріляв в українських бійців.

Нині зловмисника затримала італійська поліція під час операції Lone Wolf.

Проти чоловіка відкрили кримінальне провадження за звинуваченням у терористичній діяльності.

Під час слідства він не може покидати країну. Наразі у його помешканні вже пройшли обшуки.

Читайте
СБУ викрила 10 бойовиків "ДНР" у Волноваському районі Донецької області

За даними українського МВС, італійським правоохоронцям вдалось зафіксувати численні банківські транзакції на рахунку підозрюваного, що надходили із терористичного угруповання “ДНР”.

Також у нього вилучили фото, відео та інші документи, що підтверджують підозру слідства.

Напередодні у Чехії затримали п’ятьох осіб, причетних до збройного конфлікту на сході України на боці так званої ДНР.

Кримінальне провадження розслідують за статтями теракт, фінансування тероризму, а також підтримка та сприяння тероризму.

Провадження контролюється Вищою прокуратурою в Празі.

Джерело: МВС

Фото: Depositphotos

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка